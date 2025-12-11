jeudi, 11 décembre 2025 -

Lutte contre les stupéfiants dans le Plateau

70 emballages de chanvre indien saisis à Illara




A Illara, une localité du département du Plateau, la Police républicaine a procédé dans la nuit du mardi 09 au mercredi 10 décembre 2025, à la saisie de 70 emballages de chanvre indien.

Interpellé par la Police lors d’une opération de routine dans la nuit du mardi au mercredi 10 décembre 2025, un motocycliste abandonne son colis et prends ses jambes au cou. La moto et le colis qu’il transporte seront conduits au commissariat de Police. A l’examen, les forces de l’ordre y découvrent 70 emballages de chanvre indien. Une enquête est ouverte à l’effet de le retrouver ainsi que ses éventuels complices.
Un appel est également lancé à la population pour aider à fournir les informations susceptibles d’aider à identifier le fugitif ou à localiser d’éventuels dépôts de substances illicites à Illara.

F. A. A.

11 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




