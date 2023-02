7 personnes dont un ex CA arrêtés à Djougou

Pour trafic de compteur de la Société Béninoise d’Énergie Électrique (SBEE) et vol d’énergie électrique sept (07) personnes dont un ancien Chef d’Arrondissement (CA) ont été interpellés à Djougou et déposés en prison.

L’ex Chef du 3è Arrondissement de Djougou et six autres personnes ont été présentés au Procureur, mardi 07 février 2023.

Les prévenus ont été déposés en prison dans un dossier de trafic de compteur de la SBEE et vol d’énergie électrique.

Certains des prévenus avaient été interpellés le 31 janvier 2023.

Une trentaine de personnes dont d’autres en cavale sont poursuivies dans cette affaire de la "SBEE Gate".

M. M.

8 février 2023 par ,