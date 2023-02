7 personnes dont un CA condamnés pour bourrage d’urnes

Le Chef d’Arrondissement (CA) de Bantè dans le département des Collines et six autres personnes ont été condamnés pour des faits de bourrage d’urne et de vote parallèle survenus lors des élections législatives du 8 janvier 2023.

Moussa Ogou, élu Chef d’Arrondissement (CA) de Bantè en 2020 sur la liste du parti Force Cauris pour un Bénin Emergent (FCBE) et a rallié le Bloc Républicain (BR), a été condamné à trois (3) mois fermes de prison et cinq (5) millions FCFA d’amende par le Tribunal de Première Instance de deuxième classe de Savalou.

Le CA et six autres personnes avaient été interpellés le 8 janvier 2023 pour des faits de bourrage d’urne et de vote parallèle survenus lors des élections législatives.

Les six autres personnes ont écopé chacune écopé de trois (3) mois ferme de prison et d’un (1) million FCFA d’amende.

Le CA et ses co-accusés ont interjeté appel du jugement du tribunal. En attendant le verdict de la Cour d’Appel, les sept accusés retournent en prison.

Conformément au code électoral, le CA condamné risque de perdre son poste si la décision en appel venait à confirmer le jugement rendu, il y a environ deux semaines, par le Tribunal de Première Instance de deuxième classe de Savalou.

M. M.

