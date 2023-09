Plusieurs personnalités dont le fils du président arrêtées

Ali Bongo, le président renversé par les militaires ce mercredi 30 août 2023 à quelques heures de sa réélection a été placé en résidence surveillée. Plusieurs personnalités du régime dont le fils du président Bongo ont été arrêtées.

Sept (07) personnalités dont le fils du président gabonais déchu, Ali Bongo sont aux mains des putschistes rassemblés au sein du Comité de Transition et de Restauration des Institutions (CTRI). Le CTRI a annoncé, dans un deuxième communiqué rendu public à la télévision ce mercredi 30 août 2023, que le président déchu Ali Bongo est en résidence surveillée en compagnie de ses médecins et quelques membres de sa famille.

Six (06) autres personnalités ont été arrêtées. Elles sont accusées de « haute trahison contre les institutions de l’Etat, détournements massifs des deniers publics, malversations financières internationales en bande organisée, faux et usage de faux, falsification de la signature du président de la République, corruption active, trafic de stupéfiants ».

Les personnalités arrêtées sont : Noureddin Bongo Valentin, fils et proche conseiller du chef de l’Etat ; Abdoul Oceni, conseiller de la présidence ; Jessye Ella Ekogha, conseiller spécial et porte-parole de la présidence ; Ian Ghislain Ngoulou, directeur de cabinet de M. Bongo ; Cyriaque Mvoramdjiami, Directeur de cabinet politique et Steeve Nzeko Diecko, Secrétaire Général du Parti Démocratique Gabonais.

