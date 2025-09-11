jeudi, 11 septembre 2025 -

1200 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :    

Démantèlement d’un réseau de vol et recel

7 motos volées et retrouvées en pièces détachées à Zè

(Un suspect interpellé)




Une opération menée, mardi 09 septembre 2025, par le commissariat d’Adjan, dans la commune de Zè, a permis de mettre à nu un réseau spécialisé dans le vol et le recel de motos.

Un suspect a été interpellé le 9 septembre à Akouèdjromêdé, village situé dans l’arrondissement de Dodji-Bata, commune de Zè.

La perquisition du domicile du prévenu a permis de retrouver « sept (07) motocyclettes de différentes marques démontées, plusieurs organes annexes (des motocyclettes, des tricycles, des groupes électrogènes) ainsi que plusieurs moteurs ».

Tout est parti d’une série de vols de motocyclettes signalés ces dernières semaines dans la zone.

Interrogé sur la provenance de ces objets, le principal suspect n’a pas été en mesure de fournir des explications claires. Il a été immédiatement placé en garde-à-vue.

L’ensemble du matériel saisi a été transféré au commissariat.

Une enquête a été ouverte pour retrouver les complices du suspect et à remonter toute la filière.

Selon une source proche du dossier, d’autres interpellations pourraient suivre dans les prochains jours.
M. M.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

11 septembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




22 personnes dont une femme arrêtées


11 septembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Vingt-deux (22) personnes, dont une femme et deux grands dealers (…)
Lire la suite

Une mère jugée pour usage de faux certificats de vaccination


11 septembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Une mère de famille et trois complices présumés ont comparu, mercredi (…)
Lire la suite

Des responsables de la SBEE en prison pour abus de fonction


10 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Plusieurs cadres de la Société béninoise d’énergie électrique (SBEE) (…)
Lire la suite

6 terroristes neutralisés à la Pendjari et au parc W


8 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Une offensive des Forces armées béninoises (FAB), a permis de (…)
Lire la suite

Des terroristes abattus dans la Pendjari


8 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Une mission de reconnaissance offensive des Forces armées béninoises (…)
Lire la suite

Une RAV4 abandonnée avec 61 kg de chanvre indien


5 septembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Une patrouille de police a intercepté, mercredi 3 septembre, un (…)
Lire la suite

Deux trafiquants arrêtés avec 22 kg de chanvre indien


1er septembre 2025 par Marc Mensah
Deux hommes ont été arrêtés au petit matin du dimanche 31 août à (…)
Lire la suite

36 individus interpellés, 9 kg de chanvre indien saisis


1er septembre 2025 par Marc Mensah
La police républicaine a mené, samedi 30 août 2025, une vaste opération (…)
Lire la suite

Deux hommes d’affaires déposés en prison


30 août 2025 par Marc Mensah
Deux hommes d’affaires ont été placés en détention provisoire, jeudi 28 (…)
Lire la suite

Un jeune jugé pour vol de fer à béton sur un chantier


26 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Un jeune homme a comparu, mardi 26 août 2025, devant le Tribunal de (…)
Lire la suite

24 mois de prison pour coups et blessures volontaires


26 août 2025 par Marc Mensah
Un jeune homme a été condamné à 24 mois de prison, dont 18 mois fermes, (…)
Lire la suite

Le cambrioleur de l’école maternelle de Hêvié arrêté


26 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Fin de cavale pour le cambrioleur de l’école maternelle de Hêvié Adovié (…)
Lire la suite

Près de 80 individus interpellés pour diverses infractions


25 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Au terme d’une opération dénommée « Coup de poing » menée dans la (…)
Lire la suite

Les FAB neutralisent 1 terroriste, plusieurs blessés


24 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le poste de douane de Gada, à 5 km à l’est de Malanville, a été la (…)
Lire la suite

Le procès Dangnivo reprend le 26 août ‎


23 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le procès de l’affaire Urbain Pierre Dangnivo reprend, mardi 26 août (…)
Lire la suite

Un trafiquant arrêté avec près de 800 cartons de Tramadol


19 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Les éléments du commissariat de Police de Malanville ont interpellé un (…)
Lire la suite

Un détenu condamné à 25 ans s’échappe de prison


19 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Un prisonnier condamné à 25 ans de réclusion s’est évadé de la maison (…)
Lire la suite

Un convoi de motos transportant de produits illicites intercepté


18 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Dans le cadre de ses opérations de lutte contre la contrefaçon et le (…)
Lire la suite




Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires