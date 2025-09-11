7 motos volées et retrouvées en pièces détachées à Zè

Une opération menée, mardi 09 septembre 2025, par le commissariat d’Adjan, dans la commune de Zè, a permis de mettre à nu un réseau spécialisé dans le vol et le recel de motos.

Un suspect a été interpellé le 9 septembre à Akouèdjromêdé, village situé dans l’arrondissement de Dodji-Bata, commune de Zè.

La perquisition du domicile du prévenu a permis de retrouver « sept (07) motocyclettes de différentes marques démontées, plusieurs organes annexes (des motocyclettes, des tricycles, des groupes électrogènes) ainsi que plusieurs moteurs ».

Tout est parti d’une série de vols de motocyclettes signalés ces dernières semaines dans la zone.

Interrogé sur la provenance de ces objets, le principal suspect n’a pas été en mesure de fournir des explications claires. Il a été immédiatement placé en garde-à-vue.

L’ensemble du matériel saisi a été transféré au commissariat.

Une enquête a été ouverte pour retrouver les complices du suspect et à remonter toute la filière.

Selon une source proche du dossier, d’autres interpellations pourraient suivre dans les prochains jours.

M. M.

11 septembre 2025 par ,