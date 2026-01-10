samedi, 10 janvier 2026 -

Communales et législatives au Bénin

7 millions d’électeurs attendus, plus de 17 000 postes




Dimanche 11 janvier, plus de sept millions d’électeurs sont appelés aux urnes pour des élections législatives et communales couplées, selon la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA).

Les élections communales et législatives
couplées se dérouleront sur dix heures, de 7h00 à 17h00, sur l’ensemble du territoire national ce dimanche 11 janvier 2026. Pour accueillir les électeurs, la CENA a déployé plus de 17 000 postes de vote.

Un important dispositif d’encadrement est également en place. 571 coordonnateurs d’arrondissements et de zones ont été mobilisés pour superviser les opérations, veiller au respect des règles électorales et assurer la régularité du vote.
Trois partis politiques sont en lice pour les élections communales( UP-R, BR, FCBE) tandis que cinq formations (UP-R, BR, LD, FCBE, Moele-Bénin) pour l’Assemblée nationale.

À l’issue du vote communal, les conseillers élus devront désigner les maires des 77 communes. Les 109 députés de l’Assemblée nationale seront installés.
M. M. 

10 janvier 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




Patrice Talon communie avec les traditions à Ouidah


9 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le Président de la République, Patrice Talon, a marqué de sa présence (…)
Lire la suite

Le corps calciné d’une sage-femme retrouvé à Avlékété


9 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Une découverte macabre a été faite ce jeudi 8 janvier 2026 à Avlékété, (…)
Lire la suite

Les évêques exhortent les acteurs politiques à préserver la paix et l’unité


9 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
L’actualité politique au Bénin, marquée par l’organisation des (…)
Lire la suite

En images, la descente de Romuald Wadagni sur les sites des Vodun (…)


8 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Le Ministre d’État Romuald Wadagni s’est rendu ce matin, 8 janvier, (…)
Lire la suite

Démarrage des festivités Vodun Days à Ouidah


8 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
L’édition 2026 des Vodun Days démarre officiellement ce jeudi 8 (…)
Lire la suite

Les rapporteurs adjoints et agents recrutés prêtent serment


7 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Les rapporteurs adjoints, personnel des services informatiques et (…)
Lire la suite

Pas de Conseil des ministres ce mercredi


7 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le Conseil des ministres ne se tiendra pas ce mercredi 07 janvier 2026, (…)
Lire la suite

Le guide pratique pour se rendre à Ouidah


7 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Du 8 au 10 janvier 2026, la ville de Ouidah accueillera des milliers de (…)
Lire la suite

La star Ciara à Cotonou


7 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
La star internationale bénino-américaine Ciara a foulé le sol béninois (…)
Lire la suite

Les inscriptions au BEPC ouvertes jusqu’au 2 février


6 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso
Les registres d’inscription à l’examen du Brevet d’Études du Premier (…)
Lire la suite

Des réalisations concrètes du Japon au Bénin


6 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso
Le Japon continue de jouer un rôle significatif dans le développement (…)
Lire la suite

Les services de l’ANIP sans interruption jusqu’au 10 janvier


6 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso
Les services de l’Agence Nationale d’Identification des Personnes (…)
Lire la suite

Dieudonné D. Tévoèdjrè, l’Homme de l’année 2025


4 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
L’une des personnalités ayant marqué l’année 2025 au Bénin, est le (…)
Lire la suite

21 Afro-Descendants reçoivent leur attestation de nationalité béninoise


4 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso
Vingt-et-un (21) Afro-Descendants ont reçu, samedi 3 janvier 2026, leur (…)
Lire la suite

Keith Sonon, femme de l’année 2025


4 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
La cheffe béninoise Keith Sonon a marqué l’histoire, à travers son défi (…)
Lire la suite

Davido à Ouidah pour Vodun Days 2026


3 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
La star nigériane Davido est attendue au concert du 8 janvier 2025, (…)
Lire la suite

Voici le programme détaillé des Vodun Days


3 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso
Du 8 au 10 janvier, la ville de Ouidah accueille l’édition 2026 des (…)
Lire la suite

La CENA réceptionne du matériel électoral


2 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
La Commission Électorale Nationale Autonome (CENA) a réceptionné du (…)
Lire la suite


