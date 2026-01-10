7 millions d’électeurs attendus, plus de 17 000 postes

Dimanche 11 janvier, plus de sept millions d’électeurs sont appelés aux urnes pour des élections législatives et communales couplées, selon la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA).

Les élections communales et législatives

couplées se dérouleront sur dix heures, de 7h00 à 17h00, sur l’ensemble du territoire national ce dimanche 11 janvier 2026. Pour accueillir les électeurs, la CENA a déployé plus de 17 000 postes de vote.

Un important dispositif d’encadrement est également en place. 571 coordonnateurs d’arrondissements et de zones ont été mobilisés pour superviser les opérations, veiller au respect des règles électorales et assurer la régularité du vote.

Trois partis politiques sont en lice pour les élections communales( UP-R, BR, FCBE) tandis que cinq formations (UP-R, BR, LD, FCBE, Moele-Bénin) pour l’Assemblée nationale.

À l’issue du vote communal, les conseillers élus devront désigner les maires des 77 communes. Les 109 députés de l’Assemblée nationale seront installés.

M. M.

10 janvier 2026 par ,