mardi, 30 septembre 2025 -

Enseigenement supérieur au Bénin

7 milliards FCFA pour moderniser les universités publiques




Le coût du vaste chantier de réhabilitation des infrastructures dans plusieurs universités publiques a été dévoilé.

Après l’annonce en Conseil des ministres, mercredi 24 septembre 2025, de la réhabilitation des infrastructures dans plusieurs universités publiques, le porte-parole du gouvernement a apporté des précisions sur le projet.

7 milliards de francs CFA seront mobilisés pour ce chantier. Ce montant, validé par le Conseil des ministres, servira à rénover les amphithéâtres, les laboratoires, les bibliothèques et les locaux administratifs, a indiqué Wilfried Léandre Houngbédji, dimanche 28 septembre, sur le plateau de TVC Bénin.

Un dispositif national de télé-enseignement sera également mis en place. En gestation depuis plusieurs mois, ce projet vise à permettre aux étudiants, dès l’obtention du baccalauréat, de suivre leurs cours à distance, sans avoir à se déplacer immédiatement vers les grandes villes universitaires.

Un comité technique dédié travaille déjà à la conception de la plateforme et à l’élaboration des contenus.

Selon le Conseil des ministres du 24 septembre dernier, les universités qui bénéficieront de travaux de modernisation sont : Université d’Abomey-Calavi (UAC) ; Université de Parakou ; Université nationale des Sciences, Technologies, Ingénierie et Mathématiques (UNSTIM), notamment le campus de Lokossa ; Université nationale d’Agriculture ; ainsi que les Écoles normales supérieures de Porto-Novo et de Natitingou ; sans oublier la Faculté des Sciences de la Santé (FSS).
M. M.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

30 septembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




