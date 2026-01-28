7 membres nommés au CA de l’Agence Pénitentiaire du Bénin

Patrice Talon a procédé au renouvellement du Conseil d’administration (CA) de l’Agence Pénitentiaire du Bénin (APB). C’est par décret n° 2025-784, signé le 17 décembre 2025.

Les 7 membres du Conseil d’Administration (CA) de l’Agence Pénitentiaire du Bénin (APB) ont été nommés par décret.

Composé de représentants de la Présidence, des Ministères de de la Justice, des Finances, de la Santé, du Dévelopement et de l’Intérieur, le CA sera présidé par monsieur Jesukon Antoine ABEVI.

Les autres membres sont : monsieur Sèwènan Rodrigue CHAOU, Représentant du Ministère de l’économie et des finances ; madame Cyrielle AHOUANDOGBO- PERROT (Présidence de la République) ; Yacoubou AMADOU (Ministère du développement et de la coordination de l’action gouvernementale) ; monsieur Sèmèvo Annonciat AVIANSOU (Ministère de la santé) ; monsieur Kossi Eric AGOSSOUNON (Ministère de l’intérieur et de la sécurité publique) et madame Edith AMOU AGBELESSECHI (Ministère des Enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle) .

L’article 3 du décret n° 2025-784 précise que : « Les membres du Conseil d’administration sont nommés pour un mandat de trois (03) ans renouvelable ».

L’Agence Pénitentiaire du Bénin (APB) est l’organisme public chargé de la mise en œuvre de la politique pénitentiaire, de la gestion des établissements pénitentiaires et de la réinsertion des détenus.

