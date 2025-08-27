mercredi, 27 août 2025 -

Faits divers à Bassila

7 membres d’une famille arrêtés pour le meurtre de leur frère




A Gourémangou, un hameau situé dans la commune de Bassila, département de la Donga, 7 membres d’une famille ont été interpellés par la Police pour avoir commis le meurtre d’un autre membre.

Une simple jalousie familiale vire au drame à Gourémangou, dans la commune de Bassila. Des frères d’une même famille, se sont assemblés pour assassiner un autre frère. Les faits selon Peace FM, remontent au 11 juin 2025, quand le corps sans vie de la victime a été découvert par la population.
L’enquête ouverte par la Police en collaboration avec la population et les élus locaux, a permis de faire la lumière sur le dossier et d’interpeller les suspects deux mois après leur forfait. Au nombre de 7, ils ont avoué leur crime. L’un d’entre eux a déclaré avoir organisé une embuscade contre la victime alors qu’il rentrait d’un bar à Frignon. Occasion au cours de laquelle ils l’auraient roué de coups de bâton. Après leur forfait, les coupables selon la radio, ont tenté de masquer leur crime en simulant une agression et en alertant le village. Mais la Police dans ses investigations, a analysé scrupuleusement chaque indice depuis le début de l’affaire, et fini par découvrir la vérité.
Les 7 suspects sont actuellement en garde à vue et seront présentés au Procureur de la République pour répondre de leurs actes.

F. A. A.

27 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




