7 individus interpellés pour vol d’aluminium sur le chantier de Ouèdo

Sept (07) personnes ont été interpellées, mercredi 29 mai 2024, pour vol et recel d’aluminium sur le chantier de construction des logements sociaux de Ouèdo, commune d’Abomey-Calavi.

Démantèlement d’un réseau de vol et recel de matériels de construction des logements sociaux de Ouèdo. Suite aux plaintes de l’entreprise en charge la construction des logements sociaux, la police républicaine a ouvert une enquête. Elle a permis de mettre la main sur 7 personnes et 6 sacs d’aluminium ce mercredi. Les présumés voleurs sont des employés de l’entreprise. Ils volent et vendent les matériels aux revendeurs de ferrailles. Les présumés voleurs font leur sale besogne en complicité avec les agents civils de sécurité.

Ils ont été interpellés sur un lieu de livraison à Dessato, un village de l’arrondissement de Ouèdo. Les 6 sacs d’aluminium estimés à 290 Kg ont été transportés sur les lieux avec le véhicule pick-up de l’entreprise. Après leur interpellation, les présumés voleurs ont reconnu avoir opéré quatre fois auparavant. Les investigations se poursuivent pour mettre la main sur les autres membres du réseau de vol et de recel.

A.A.A

