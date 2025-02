7 ans de prison requis contre un banquier et son complice pour vol

mLe procès d’un banquier et de son ami s’est poursuivi lundi 10 février 2025 devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET). Le ministère public a pris ses réquisitions dans ce dossier dans lequel un banquier et son client devenu ami intime sont accusés d’avoir subtilisé près de 54 millions de francs CFA au détriment de l’établissement financier où le premier était employé.

Selon l’accusation, les faits reprochés aux deux prévenus remontent à l’année 2020. À cette époque, le banquier, qui occupait un poste de responsabilité au sein de sa banque, aurait découvert fortuitement le téléphone portable d’une de ses collègues. Sur cet appareil se trouvait un compte mobile money affichant un solde astronomique de 104 millions FCFA.

Conscient des risques qu’il encourrait en tentant de récupérer ces fonds de manière officielle, le banquier aurait choisi une voie détournée. Il se serait ainsi rapproché d’un de ses clients, avec lequel il a fini par nouer des liens d’amitié, pour lui confier cette délicate mission.

Les deux hommes se sont alors lancés dans un véritable casse-tête pour parvenir à craquer le mot de passe du compte mobile money. Ne disposant pas eux-mêmes des compétences techniques requises, ils auraient fait appel à un tiers qualifié de "technicien" pour mener à bien leur projet criminel.

Grâce à l’expertise de ce dernier, ils ont finalement réussi à débiter 54 millions FCFA du compte en question. La somme a ensuite été partagée entre les trois complices, même si les parts respectives restent sujettes à débat.

Convoqués à la barre lors d’une précédente audience, le banquier et son ami avaient reconnu les faits qui leur sont reprochés. Mais, ils se sont rejeté mutuellement la responsabilité de l’intégralité du butin.

Le banquier a ainsi affirmé n’avoir personnellement perçu que 9 millions FCFA, prétendant avoir été floué par son complice. Ce dernier a quant à lui assuré que c’est en réalité le "technicien" qui les a tous les deux escroqués, ne leur laissant in fine qu’une part de 28,4 millions FCFA qu’ils se seraient répartis à parts égales.

7 ans fermes de prison requis

Lundi 10 février 2024, le ministère public a fait connaître ses réquisitions. Le procureur a demandé à la Cour de reconnaître la culpabilité du banquier pour les faits de vol de numéraires et de blanchiment de capitaux, et celle de son ami pour complicité de vol et blanchiment de capitaux.

Pour ces chefs d’accusation, le parquet a réclamé une peine de 7 ans d’emprisonnement ferme et 2 millions FCFA d’amende à l’encontre de chacun des deux prévenus. Il a également exigé que les intérêts civils soient réservés au profit de la banque lésée par ce vol.

Après ces réquisitions, la défense a plaidé la clémence de la juridiction spéciale. L’avocat du banquier, Me Grimaud Luz Walter da Silva, a notamment sollicité une condamnation de son client à 5 ans de prison, soit la durée de sa détention provisoire.

Le verdict final de ce procès a finalement été mis en délibéré au lundi 17 avril 2025, rapporte l’envoyé spécial de Libre Express.

