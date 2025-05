7 ans de prison ferme requis contre un Instituteur pour vol

Grâce à un compte ouvert à la Poste du Bénin un instituteur aurait réussi à trouver une technique qui lui permettait de voler plus de 33 millions FCFA à cette structure publique. L’éducateur risque désormais sept (7) ans de prison ferme et une lourde amende pour vol et blanchiment de capitaux. Le ministère public a requis cette peine de prison lors de son procès le lundi 26 mai 2025 à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET).

Il a ouvert un compte pour recevoir son salaire, mais un instituteur, Aspirant au métier d’enseignant (AME), va découvrir une défaillance technique qui lui permettra un vol présumé de plus de 33 millions FCFA et de les recevoir sur son compte mobile money. C’est ainsi que l’on pourrait résumer les faits reprochés au prévenu K.M.J, instituteur AME placé en détention préventive le mardi 2 avril 2024 par le parquet spécial de la CRIET. L’homme est poursuivi pour faits de vol et blanchiment de capitaux.

Selon l’accusation, l’instituteur a ouvert un compte chèque postal (CCP) auprès de la Poste du Bénin afin de domicilier son salaire. Par la suite, il aurait découvert une défaillance technique qui lui aurait fait soustraire frauduleusement plus de 33 millions FCFA sur ce compte CCP. L’enseignant a été interpellé après la découverte du vol par les agents de la police républicaine.

7 ans de prison ferme et 10 millions d’amendes

Lors de l’audience du lundi 26 mai 2025, les avocats de la Poste du Bénin ont réclamé au prévenu 40 millions FCFA pour toute cause de préjudices subis.

Dans sa réquisition, le ministère public, représenté par le troisième substitut du procureur spécial près la CRIET a estimé que les faits reprochés à l’instituteur sont constitués. Il a demandé à la Cour de le retenir dans les liens des infractions de vols et de blanchiment de capitaux.

Le parquet spécial de la CRIET a requis sept (07) ans de prison ferme et dix (10) millions FCFA d’amendes contre le prévenu. Il a demandé à la Cour de faire droit à la demande de la poste qui réclame 40 millions FCFA pour toute cause de préjudices subis, rapporte l’envoyé spécial de Libre Express.

Après les réquisitions du ministère public, un avocat de la défense a demandé à la Chambre correctionnelle de la CRIET de ne pas suivre les réquisitions du ministère public. L’homme de droit a souligné que le rapport du CNIN n’est pas contradictoire et que la condamnation de son client pourrait constituer une erreur judiciaire. « On ne sait pas si c’est lui-même qui a manipulé ces données », a déclaré la défense au sujet du rapport, rapporte l’envoyé spécial de Libre Express.

