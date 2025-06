7ans de prison et 436 millionsFCFA d’amendes pour vol de 3km de câbles

Au Bénin, deux prévenus reconnus coupables des faits de vols de câbles électriques ont été condamnés ce jeudi 12 juin 2025 à sept (7) ans de prison ferme et à une lourde amende par la CRIET. En dehors de l’amende, ils doivent payer plus d’une centaine de millions FCFA à l’entreprise victime de ce vol de plus de 3 km de câbles électriques à Adjarra.

Une sanction judiciaire sévère pour deux voleurs de câbles poursuivis devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET). Après plusieurs mois de procès, le verdict de la chambre correctionnelle est tombé ce jeudi 12 juin pour deux prévenus poursuivis par le parquet spécial pour des faits de « vols de câbles électriques ». Le juge a requalifié les faits de vols de câbles électriques en « vols de câbles électriques et blanchiment de capitaux ».

Pour ces faits, les deux mis en cause qui ne sont pas présents à l’annonce du verdict ont été condamnés à sept (7) ans de prison ferme et à 327 millions FCFA d’amendes. La Cour reçoit également la constitution de partie civile de l’entreprise victime de ce vol et condamne les deux prévenus à lui verser 109 millions FCFA pour toute cause de préjudices confondus. Le juge a ordonné la confiscation de tous leurs biens jusqu’à une période de cinq ans après l’exécution de leur peine de prison. En raison de leur absence lors du délibéré, la Cour a aussi demandé au ministère public de considérer que le délai d’appel de cette décision commence à partir de sa a notification aux deux prévenus condamnés, rapporte l’envoyé spécial de Libre Express.

Le verdict de la chambre correctionnelle a été un peu plus sévère que la réquisition du parquet spécial de la CRIET. Lors d’une audience en avril 2025, le deuxième substitut du procureur spécial a requis cinq ans de prison ferme contre les deux prévenus et une amende de deux millions de FCFA d’amendes chacun. Le procureur a également sollicité la condamnation des deux prévenus à la somme de 109 millions de FCFA à titre de dommages et intérêts à l’entreprise prestataire de la SBEE qui s’est chargée du branchement dans la localité d’Adjarra.

Les faits

Les deux hommes poursuivis au départ pour « vols de câbles électriques » ont été arrêtés en pleine opération de cession de câbles électriques sur des poteaux de la SBEE dans un village électrifié de la commune d’Adjarra.

Lors d’une audience en mars 2025, les deux prévenus ont confié qu’ils n’opéraient pas seuls et qu’ils ont été invités par une autre personne qui serait le cerveau et que c’était leur deuxième opération de vols de câbles électriques dans cette zone.

Selon leur déposition, ils viennent à moto à trois pendant que le présumé cerveau fait la ronde à moto sur la voie pour la surveillance et eux ils se chargent de voler les câbles électriques. Le prévenu a déclaré que le présumé cerveau a pris la fuite après leur arrestation Les deux voleurs ont confié à la Cour que c’est le présumé cerveau qui se charge de vendre les câbles et qu’ils ont perçu 50 000 FCFA chacun après la vente de la première opération.

Selon le représentant de la société prestataire de la SBEE victime de ce vol au moins dix (10) cas de vols de câbles électriques ont été signalés nuitamment. Le jour de leur arrestation, les deux voleurs de nuit étaient à l’œuvre quand ils ont été surpris par le gardien du site des matériaux. L’entreprise victime de ces vols a indiqué que plusieurs câbles de 250 mètres ont été coupés sur six poteaux électriques pour un montant de 109 millions de FCFA. Selon les informations de Libre Express, les deux prévenus ont volés plus de 3 km de câbles.

Cliquez ici pour lire la suite

12 juin 2025 par