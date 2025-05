7 ans de prison et 2 milliards FCFA d’amende pour vol d’un million de dollars

Poursuivi pour vol présumé d’un million de dollars dans le coffre-fort de ses employeurs libanais, un cuisinier béninois a été condamné ce mardi 13 mai 2025 par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) au Bénin. Il écope de 7 ans de prison ferme et plus de 2 milliards FCFA d’amendes et dommages-intérêts à payer.

Une lourde peine de prison pour un Béninois poursuivi dans une affaire de vol de plus d’un million de dollars devant la CRIET. Après plusieurs mois d’audience dans son dossier, le verdict est tombé ce mardi 13 mai 2025. La chambre correctionnelle de la CRIET a reconnu le jeune cuisinier coupable des faits de vols de numéraires et de blanchiment de capitaux. Pour ces faits, il écope de 7 ans de prison ferme et 1,7 milliards FCFA d’amendes. La Cour a également ordonné la confiscation de tous ses biens dont une boulangerie et une somme de plus de 25000 dollars. Le jeune cuisinier est aussi condamné à payer 650 millions FCFA à ses anciens patrons libanais, rapporte l’envoyé spécial de Libre Express.

Selon les faits présentés par un avocat nigérian lors d’une audience en octobre 2024, le jeune cuisinier se serait introduit dans la chambre de ses employeurs pour ouvrir leur coffre-fort et y dérober un million de dollars . Dans sa déposition, le représentant du patron libanais a indiqué que le prévenu aurait affirmé avoir utilisé la sorcellerie du Bénin pour accéder à la chambre et au coffre-fort, rapporte l’envoyé spécial de Libre Express.

Après avoir constaté la disparition de l’argent, le patron a tenté de négocier pour récupérer une partie de la somme, mais tous ses efforts sont restés sans succès. En effet, son cuisinier avait pris la fuite depuis 2021, date à laquelle les faits se sont produits.

Ce n’est que plusieurs années plus tard, le 2 septembre 2024, que le jeune Béninois a finalement été arrêté par la police républicaine à Comè, dans le département du Mono au Bénin. Placé en détention, il a été comparu à la barre de la CRIET.

Face aux juges, le prévenu a rejeté les accusations de « vol de numéraire et de blanchiment de capitaux » qui lui sont reprochées. Selon lui, c’est en réalité un ami et cofondateur de la société de son patron, également Libanais, qui serait le véritable auteur du vol. Il affirme que cet homme lui aurait proposé 25 000 dollars avec la menace de l’éliminer s’il en parlait, ce qui l’aurait poussé à fuir le Nigéria. Le cuisinier béninois soutient avoir été kidnappé alors qu’il revenait de son champ après son arrivée au Bénin et dépouillé d’une partie de cette somme. Il a indiqué que 15 000 dollars lui auraient volé par ses ravisseurs qui ont été également arrêtés par la police.

Cliquez ici pour lire la suite

13 mai 2025 par