7 agents de poste péage jugés à la CRIET

Sept agents du poste péage d’Ekpè dont cinq sous convocation et deux sous mandat de dépôt ont comparu, jeudi 02 novembre 2023, à la Cour e Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET) pour abus de fonction.

A la suite d’un contrôle de routine effectué au poste péage d’Ekpè, il a été retrouvé de l’argent sur des agents alors même que le règlement l’interdit. Il a été constaté également des manquants dans la recette journalière.

Une somme de 335 000 F a été retrouvée dans la poche d’un agent du guichet des poids lourds. Interrogé sur l’origine des fonds, l’agent a indiqué dans un premier temps que la somme appartenait à sa belle-sœur.

La belle-sœur ne reconnait pas avoir remis une telle somme à l’agent. Celui-ci expliquera que l’argent est destiné à sa scolarité.

Au total 07 agents dont cinq sous convocation et deux sous mandat de dépôt sont poursuivis pour « abus de confiance » à la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET).

A l’audience du jeudi 02 novembre 2023, le procureur a requis cinq (5) ans de prison dont 01 an ferme et deux (2) millions FCFA d’amende contre l’agent du guichet des poids lourds.

Les six autres prévenus doivent être relaxés au bénéfice du doute, selon les réquisitions du substitut du procureur.

Selon les réquisitions, les sept prévenus doivent payer solidairement la somme de 427 000 FCFA à la Société des infrastructures routières et de l’aménagement du territoire (SIRAT).

Le dossier a été renvoyé au 21 décembre 2023.

M. M.

3 novembre 2023 par