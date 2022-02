7 DJ arrêtés pour pollution sonore à Natitingou

Le maire de la commune de Natitingou Taté Ouindeyama a décidé de faire respecter la loi sur l’environnement sur son territoire de compétence. Une opération conjointe de la mairie et de la direction départementale du Cadre de vie et de la Police républicaine a permis d’interpeller sept (07) animateurs de discothèques et bars communément appelés DJ (Disc-Jockeys), lundi 14 février 2022.

Sept (07) Disc-Jockeys (DJ) de la ville de Natitingou ont été interpellés par la police pour « pollution sonore ». C’est lors d’une opération conjointe menée dans la nuit du lundi 14 février 2022 par la mairie de Natitingou et la direction départementale du Cadre de vie et de la Police républicaine. L’opération fait suite à séance de sensibilisation des tenanciers et animateurs de discothèques et bars organisée par la mairie sur les dispositions du décret N°2001-294 du 08 août 2001 portant réglementation du bruit en République du Bénin. Selon le décret le niveau de bruit autorisé en zone d’habitation sur l’ensemble du territoire est de 50 décibels entre 6h et 13h et 15h et 22h et de 45 décibels entre 22h et 6h du matin. Des niveaux dépassés par les acteurs des discothèques, bars et assimilés.

Le maire de Natitingou a donc décidé de donner force à la loi.

M. M.

16 février 2022 par