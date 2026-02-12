63 personnes dont 38 travailleuses de sexe arrêtées à Godomey

Le commissariat d’arrondissement de Godomey, dans la commune d’Abomey-Calavi, a interpellé ce mercredi février 11 février 2026, 63 individus. Ces interpellations s’inscrivent dans le cadre des actions de l’unité de Police à lutter contre l’insécurité dans la commune.

Dans le cadre de ses contrôles de routine, le commissariat de Godomey a sillonné plusieurs artères ce mercredi 11 février 2026. Au cours de cette descente, les forces de sécurité ont procédé à l’interpellation de plusieurs personnes en situation irrégulière.

Selon une publication de la Police, 15 personnes ont été interpellées au cours d’une première descente dans des ghettos à Cococodji et Cocotomey. Par la suite, l’équipe de patrouille nocturne a sillonné entre 23 et 06 heures plusieurs artères de Godomey où 48 individus dont 38 travailleuses de sexe ont été interpellés. Ces dernières sont mises à la disposition de la Brigade des mœurs. Les autres individus seront soumis à une enquête approfondie de la Police.

