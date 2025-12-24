mercredi, 24 décembre 2025 -

651 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Justice : Candide Azannai placé sous mandat ce samedi 20 decembre 2025 :     Hôtellerie haut de gamme au Bénin :Plus de 35 000 voyageurs accueillis en 1 an au Sofitel Cotonou :     ELITE INTERIM BENIN recrute des chauffeurs grutier à chenille 300T poste disponible sur le BENIN . Et un HYDROGRAPHE Contact +229 0197339898 : ELITE INTERIM BENIN recrute des chauffeurs grutier à chenille 300T (…)     Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)    

Enseignement supérieur

63,31% d’admis aux examens nationaux de Master




Les résultats de la session 2025 des examens nationaux de Licence sont déjà disponibles. Ces résultats affichent au plan national, un taux de réussite de 63,31%.

Les candidats aux examens nationaux de Master sont désormais situés. Les résultats de ces examens sont déjà proclamés par les structures compétentes et ils peuvent les consulter sur la plateforme eRésultats à l’adresse : https://eresultats.bj/consulter/master-2025.
La session 2025 de l’examen national de Master affichent sur le plan national, 63,31% d’admis.

F. A. A.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

24 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




UBA Bénin lance la 3e édition du Concours national de dissertation


21 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le concours national de dissertation (NEC), l’une des initiatives de la (…)
Lire la suite

L’Agence béninoise de télé-enseignement créée


17 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
En Conseil des ministres ce mercredi 17 décembre 2025, le gouvernement (…)
Lire la suite

7 000 enseignants en formation pour renforcer les performances scolaires


9 décembre 2025 par Marc Mensah
Plus de 7 000 enseignants suivent actuellement des sessions de (…)
Lire la suite

Voici les pièces du dossier d’inscription au BAC 2026


4 décembre 2025 par Marc Mensah
L’Office du Baccalauréat a communiqué la liste des pièces nécessaires (…)
Lire la suite

Test de sélection des AME fixé au 13 décembre


1er décembre 2025 par Marc Mensah
Le Ministère des Enseignements maternel et primaire a annoncé la tenue (…)
Lire la suite

Les meilleurs au Bac 2025 célébrés, des parcelles pour les deux premiers


1er décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Les meilleurs candidats à l’examen du Baccalauréat session de juin (…)
Lire la suite

5 pièges à éviter dans l’utilisation de l’IA


24 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso
L’intelligence artificielle (IA) est de plus en plus utilisée par les (…)
Lire la suite

Le ministère recrute SGM, DBAU, DCUS ET DEC


20 novembre 2025 par Marc Mensah
Le Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche (…)
Lire la suite

De nouveaux Plans d’action de réinstallation mis en œuvre


29 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Dans le cadre de la construction des lycées techniques agricoles, des (…)
Lire la suite

Inscription à titre payant ouverte aux bacheliers dans les EPES


21 octobre 2025 par Marc Mensah
À partir de ce mercredi 22 octobre, les nouveaux bacheliers souhaitant (…)
Lire la suite

9.000 salles de classes au primaire, 400 milliards F pour lycées et (…)


17 octobre 2025 par Marc Mensah
Face aux critiques selon lesquelles l’éducation serait le « parent (…)
Lire la suite

Un recrutement pour 300 élèves conseillers pédagogiques et 50 élèves (…)


15 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le gouvernement a autorisé, ce mercredi 15 octobre 2025, en Conseil des (…)
Lire la suite

Les dates de dépôt des dossiers et demandes d’attestations et diplômes (…)


1er octobre 2025 par Marc Mensah
La Direction des examens et concours du ministère de l’enseignement (…)
Lire la suite

Lionel Zinsou, président de la Fondation Sèmè City


1er octobre 2025 par Marc Mensah
L’ancien Premier ministre béninois, Lionel Zinsou a été nommé, mercredi (…)
Lire la suite

Charlemagne IGUE installé recteur de l’UAC


30 septembre 2025 par Marc Mensah
L’Université d’Abomey-Calavi (UAC) a officiellement installé, ce mardi (…)
Lire la suite

Inscriptions ouvertes pour l’obtention du BAPES et CAPES


26 septembre 2025 par Marc Mensah
L’Ecole Normale Supérieure (ENS) de Porto-Novo, a ouvert, du 29 (…)
Lire la suite

Celtiis célèbre les meilleures bachelières du Bénin


26 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
L’opérateur Celtiis a récompensé, ce mercredi 24 septembre, les 12 (…)
Lire la suite

250 orphelins reçoivent des kits scolaires à Porto-Novo et Toffo


25 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
L’Association Main d’Espoir a procédé à la distribution de kits (…)
Lire la suite


-->


Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires