63,31% d’admis aux examens nationaux de Master

Les résultats de la session 2025 des examens nationaux de Licence sont déjà disponibles. Ces résultats affichent au plan national, un taux de réussite de 63,31%.

Les candidats aux examens nationaux de Master sont désormais situés. Les résultats de ces examens sont déjà proclamés par les structures compétentes et ils peuvent les consulter sur la plateforme eRésultats à l’adresse : https://eresultats.bj/consulter/master-2025.

La session 2025 de l’examen national de Master affichent sur le plan national, 63,31% d’admis.

