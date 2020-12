622 civils inscrits pour promotion dans les ordres

Le Chef de l’État Patrice Talon, Grand maître de l’Ordre national, a procédé à l’inscription de 622 civils pour promotion dans les Ordres nationaux du Bénin. La liste servira à l’inscription pour les trois prochaines années. Les civils inscrits proviennent d’institutions telles que la présidence de la République, l’Assemblée nationale, la Cour constitutionnelle, la Cour suprême, la Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication, le Conseil économique et social, la Haute cour de justice et le Médiateur de la République. Tous les ministères à l’exception de 4 tels que le ministère de la santé, du Numérique et de la digitalisation, de l’Energie, du Tourisme des arts et de la culture, de la Communication et de la poste sont concernés.

