60 kg de chanvre indien saisi, 1 suspect en fuite

La police a saisi environ 60 kilogrammes de chanvre indien, la semaine écoulée à Doumè, dans le département du Zou.

Les patrouilles conjointes menées par le Commissariat frontalier de police de Doumè et l’Unité spéciale de surveillance des frontières (USSF) ont permis la saisie de produits psychotropes. Les agents sécurisaient la bande frontalière lorsqu’ils ont repéré un individu suspect au niveau du village de Gbèdjromèdè.

À la vue du dispositif policier, le motocycliste a pris la fuite. Le suspect a abandonné sur place sa moto ainsi que plusieurs sacs.

Après vérification, le contenu s’est révélé être du chanvre indien. Le poids total de la cargaison est estimé à une soixantaine de kilogrammes.

La moto utilisée pour le transport a été saisie.

Une enquête a été ouverte par le Commissariat frontalier de police de Doumè. De sources policières, les investigations visent à identifier le suspect en fuite et à démanteler le réseau auquel il appartiendrait.

13 décembre 2025