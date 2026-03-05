6 trophées pour la CDC Bénin au 1er Baromètre RSE

La Caisse des Dépôts et Consignations du Bénin (CDC Bénin) a officiellement reçu six prix à l’issue du premier Baromètre RSE initié par le Cabinet LANIGNAN. La cérémonie s’est tenue le 27 février 2026 au siège de l’institution à Cotonou.

Distinguée une première fois en décembre 2025 lors de la proclamation des résultats du prix Baromètre RSE, la Caisse des Dépôts et Consignations du Bénin (CDC Bénin) a reçu, le 27 février 2026, ses trophées ainsi que le rapport des travaux. La cérémonie s’est déroulée en présence de la Directrice générale, Maryse Lokossou, et Loukman Lanignan, promoteur du Baromètre.

Sur une trentaine d’entreprises évaluées, la CDC Bénin s’est imposée comme leader national en gouvernance et stratégie RSE. Elle a également été primée pour sa chaîne de valeur et ses achats responsables.

L’institution a obtenu un prix spécial pour la transparence documentaire et le reporting extra-financier. Dans le secteur bancaire, elle décroche aussi les distinctions de leader en gouvernance RSE et en achats responsables. Elle se classe par ailleurs deuxième de son secteur.

Les travaux du Baromètre ont été conduits sous l’égide d’un Conseil scientifique. Les organisateurs mettent en avant la rigueur méthodologique et la crédibilité de l’évaluation.

Pour la CDC Bénin, ces distinctions confirment un engagement en faveur d’une gouvernance responsable, d’achats durables et d’une performance extra-financière transparente. L’institution entend ainsi contribuer au développement durable au Bénin.

