Lutte contre le terrorisme

6 terroristes neutralisés à la Pendjari et au parc W




Une offensive des Forces armées béninoises (FAB), a permis de neutraliser plusieurs terroristes ce week-end au parc national de la Pendjari et au parc W. Au total, 6 assaillants ont été abattus.

L’armée béninoise affiche sa détermination sans faille à venir à bout de la menace terroriste. Une double offensive a permis de neutraliser plusieurs assaillants ce week-end. Selon une publication de la cellule de communication de la Présidence de la République, le nombre de terroriste tués est de 6 soit 2 à la Pendjari, et 4 autres dans le parc W.

Des équipements de guerre composés entre autres de fusils d’assaut AK, des chargeurs de cartouches, des postes radio militaires émetteurs et récepteurs, et des cartouchières, ont été également saisis par les FAB.

F. A. A.

8 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




