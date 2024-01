6 présumés escrocs arrêtés sur les rives du fleuve Couffo

Le commissariat de l’arrondissement de Lalo dans le département du Couffo a interpellé, 30 décembre 2023 après enquête, six (06) individus pour des faits d’escroquerie en bande organisée.

Six (06) charlatans sont sous les verrous depuis le 30 décembre 2023 à Lalo dans le département du Couffo.

Les prévenus ont été arrêtés sur les rives du fleuve Couffo à la suite d’une enquête conjointe des commissariats de police de Lalo et de Hlassamè. Deux des six prévenus ont été identifiés par leurs vicitimes.

Une perquisition effectuée aux domiciles des six personnes a permis de retrouver neuf (09) motocyclettes de différentes marques.

Les six individus invitent leurs victimes au bord du fleuve pour de prétendus rituels. Mais une fois sur place, les charlatans dépouillent leurs victimes de tous leurs biens y compris les effets vestimentaires.

Les prévenus seront présentés au Procureur selon la procédure judiciaire.

