6 morts et 1 blessé à Dassa

Six (06) morts et un (1) blessé ont été enregistrés, samedi 5 avril 2025, dans un accident de circulation à Dansa.

Accident mortel ce samedi à Moumoudji à l’entrée de la commune de Dassa-Zoumè. C’est suite à une collision entre un camion en provenance du Niger et un véhicule léger. Selon les informations, le bilan provisoire fait état de six (6) morts et un (1) blessé. Les éléments de la Police Républicaine se sont rendus sur les lieux pour les constats d’usage.

A.A.A

5 avril 2025