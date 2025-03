6 morts dans l’incendie de camions d’essence à Pobè

L’essence de contrebande a causé la mort de six personnes et d’importants dégâts matériels dans la nuit du samedi 1er au dimanche 2 mars 2025 à Pobè dans le département du Plateau.

Un camion franchissant une montée au quartier FAO dans la commune de Pobè s’est mis brusquement à faire marche arrière. Le véhicule heurta violemment un autre camion chargé d’essence.

Le choc a provoqué une explosion, embrasant les deux camions et les maisons environnantes.

On dénombre six morts, plusieurs blessés et d’importants dégâts. Un bilan confirmé par le deuxième adjoint au maire de Pobè, Bernadin Assogba à un média local.

Plusieurs victimes ont été transportées à l’hôpital de zone de Pobè. L’intervention des sapeurs-pompiers a permis de circonscrire le feu et sécuriser la zone.

