La Présidence avec 6 milliards FCFA pour des actions à fort impact

La Présidence de la République prévoit une enveloppe de plus de 6 milliards FCFA pour des actions à fort impact en 2026.

Le gouvernement poursuivra en 2026 la mise en œuvre des projets visant l’amélioration des conditions de vue des populations. Pour renforcer l’accès des citoyens aux pièces d’identité, améliorer la qualité du système éducatif, lutter contre la malnutrition infantile et soutenir la cohésion sociale, la Présidence de la République prévoit une dotation de 6 032 868 000 FCFA.

Cette dotation est inscrite dans la ligne « 010-Dotations – Présidence de la République » et affectée au Projet de cohésion sociale des Régions Nord du Golfe de Guinée (COSO), l’un des principaux dispositifs d’intervention sociale. Le programme global s’élève à 57,57 milliards FCFA. La part réservée aux actions à sensibilité sociale représente 10,48 %. En engageant plus de 6 milliards FCFA sur des secteurs sensibles, la Présidence consolide son ancrage social.

26 novembre 2025 par ,