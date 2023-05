6% d’augmentation du salaire du personnel des banques

La Fédération des syndicats des travailleurs des banques et établissements financiers du Bénin ( Festrabank) a obtenu au terme des négociations avec l’Apbef, une augmentation de 6% salaires.

Bonne nouvelle pour le personnel des banques et établissements financiers du Bénin. Les séances de negociations de la Festrabank pour l’augmentation des salaires, avec l’Association professionnelle des banques et établissements financiers du Bénin (Apbef) en avril 2023 ont été favorables.

Selon le secrétaire général de la Festrabank, Eraste Agossou, « il ressort des négociations, une augmentation de 6% de la valeur actuelle du point indiciaire (687,95) ; soit 729,23 dont la date de prise d’effet est fixée au 1er avril 2023 ».

C’est en décembre 2022, que le Bureau directeur de la Festrabank a transmis un plaidoyer à l’Association professionnelle des banques et établissements financiers du Bénin (Apbef) dans le but d’obtenir une hausse du point indiciaire des salaires du personnel des banques et établissements financiers du Bénin. La Festrabank a été appuyée dans sa démarche de négociations par la CSA-Bénin.

Le bureau directeur de la Festrabank exhorte l’ensemble des travailleurs des banques et établissements financiers du Bénin à redoubler d’ardeur au travail en vue d’améliorer les performances de chaque banque.

