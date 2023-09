6 chantiers prioritaires occupent à la HAAC

La Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) a démarré sa 2è session ordinaire, mercredi 20 septembre 2023.

Six chantiers prioritaires occupent les conseillers à la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) depuis le mercredi 20 septembre 2023 au siège de l’institution. Les travaux de cette 2è session ordinaire sont axés sur les réformes dans le secteur des médias dont l’institution aura pour tâche de finaliser le document avec les différents acteurs des médias pour le transmettre ensuite au Chef de l’Etat ; la signature des conventions avec les promoteurs des sites internet fournissant des services de communication audiovisuelle et de presse-écrite destinés au public ; la signature des conventions avec des promoteurs des radios privées et des éditeurs de services de communication audiovisuelle ; les activités préparatoires de l’élection des professionnels des médias devant siéger à la HAAC, 7è législature ; l’organisation d’ateliers de renforcement des capacités des professionnels des médias.

Le suivi déontologique et du respect des clauses conventionnelles signées avec les promoteurs des médias est également au centre des travaux de la 2è session ordinaire de la HAAC.

La session a été lancée par Rémi Prosper Moretti, président de la HAAC qui a invité ses pairs à plus d’ardeur. C’est en présence des représentants des associations faîtières des médias ainsi que des directeurs généraux des organes de presse publics.

