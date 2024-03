6 autres admissibles sur la liste d’attente convoqués

Six (06) autres candidats déclarés admissibles sur la liste d’attente à la phase écrite du concours direct de recrutement de 105 fonctionnaires des Eaux Forêts et Chasse au titre de l’année 2023 sont invités à la visite médicale d’incorporation prévue du mardi 02 au jeudi 04 avril 2024.

Le Directeur Général des Eaux Forêts et Chasse Rémi Hefoume invite six candidats déclarés admissibles sur la liste d’attente à la phase écrite du concours direct de recrutement de 105 fonctionnaires des Eaux Forêts et Chasse au titre de l’année 2023 à la visite médicale d’incorporation prévue du mardi 02 au jeudi 04 avril 2024 à partir de 07 heures.

Les six candidats concernés « doivent se présenter en tenue de sport, munis d’une pièce d’identité valide, à l’ex Hôpital d’Instruction des Armées (HIA) de Cotonou ».

LISTE DES CANDIDATS CONVOQUES

28 mars 2024 par ,