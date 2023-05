6 agents affectés à de nouveaux postes

À travers une note de service en date du vendredi 28 avril 2023, la Douane béninoise a affecté, 6 agents à de nouveaux postes dans les départements de l’Atlantique et du Littoral.

Affectation de six agents de la douane béninoise. En service à la Direction du renseignement douanier, des enquêtes et de la lutte contre la fraude (DREF), Pascal Ahoumènou, Adéline Dassamon et Jean Jerry Yamadjako sont désormais au Service régional de lutte contre la fraude (SRLCF).

Norbert Hounyè de la Direction du renseignement douanier, des enquêtes et de la lutte contre la fraude est désormais à la Direction générale des douanes.

En poste à la Recette Cotonou-Hydrocabures,

Mathieu Hèdiblè est affecté à la Direction régionale Atlantique-Littoral. Israël Gnanbodè quitte la Brigade du Port de Cotonou pour la Recette Cotonou-Hydrocabures

A.A.A

