56 cybercriminels arrêtés ce week-end

Le Centre National d’Investigations Numériques (CNIN) a interpellé 56 personnes suspectées d’activités de cyber-escroquerie lors d’une opération menée simultanément dans plusieurs communes du Bénin au cours de ce week-end.

Les arrestations ont eu lieu à Comè (19 suspects), à Parakou et ses environs (14), à Porto-Novo, Sèmè-Podji et Missérété (13), ainsi qu’à Abomey et Bohicon (10).

Au cours des perquisitions, les enquêteurs ont saisi un important lot de matériel informatique, notamment des ordinateurs portables, des smartphones et des téléphones mobiles, présentés comme les principaux outils utilisés pour les activités illicites en ligne.

Plusieurs véhicules et motos, soupçonnés d’avoir été acquis grâce aux revenus issus de ces activités, ont également été mis sous scellés.

Les 56 suspects ont été placés en garde-à-vue.

Le CNIN poursuit les enquêtes afin d’identifier d’éventuels complices et de démanteler les réseaux de blanchiment liés à ces faits.

