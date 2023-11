550.000 tonnes de coton attendues pour 2023-2024

La campagne de commercialisation 2023-2024 du coton graine a été lancée ce vendredi 10 novembre 2023 dans la commune de Nikki, par le ministre de l’agriculture.

Gaston Cossi Dossouhoui, le ministre de l’agriculture de l’élevage et de la pêche a procédé, vendredi 10 novembre 2023 à Nikki, au lancement de la campagne de commercialisation 2023-2024 du coton graine.

550.000 tonnes de coton graine sont attendues à l’issue de la campagne, selon les prévisions. Une production en baisse comparativement à la campagne 2022-2023 qui était de 750.000 tonnes. Malgré ce faible rendement, le secteur reste dynamique, a rassuré le ministre de l’agriculture.

Les prévisions pour la campagne 2023-2024 sont en baisse en partie à cause de l’impact d’un insecte ravageur et aux effets du changement climatique.

La menace de boycott de certains cotonculteurs , la non maîtrise de l’utilisation du nouvel engrais SSP sont les autres raisons évoquées.

