55 officiers supérieurs reçoivent des médailles de la défense nationale

55 officiers supérieurs ont reçu, vendredi 21 mars 2025, à Cotonou des médailles de la défense nationale. La cérémonie a eu lieu en présence du général de division Fructueux Gbaguidi, chef d’état-major général des Forces armées béninoises, et du ministre délégué auprès du président de la République, chargé de la Défense nationale.

Une médaille désormais instaurée au sein des Forces armées béninoises. Il s’agit de la médaille de la ‘’défense nationale’’. 55 officiers supérieurs ont reçu cette médaille selon ’’La Nation’’. À en croire le général de division Fructueux Gbaguidi, chef d’état-major général des Forces armées béninoises, l’instauration de la médaille de la défense nationale représente bien plus qu’une simple distinction. « Elle est quand même un des piliers les plus tangibles de la réforme engagée pour moderniser, valoriser et structurer notre armée selon des standards de professionnalisme et d’excellence. Depuis la création de cette médaille, nous avons franchi une étape décisive dans la consolidation de l’identité et des valeurs des Forces armées béninoises », a-t-il indiqué. Les 55 officiers supérieurs ont été honorés pour leur engagement, discipline et dévouement. Cette distinction constitue aussi une motivation pour tous les autres soldats.

Les réformes ont aussi permis d’instaurer une médaille pour décorer les martyrs tombés sur le champ d’honneur de la croix du combattant. « La croix du combattant témoigne aussi de notre reconnaissance éternelle pour ceux qui ont consenti le sacrifice ultime pour la défense de notre nation », a affirmé le général. Les Forces armées béninoises veulent aussi reconnaître le courage et l’engagement des soldats ayant fait plus de 6 mois sur le champ de bataille.

Le chef d’état-major général des Forces armées béninoises a invité les soldats à poursuivre leur mission avec encore plus de détermination et d’exemplarité. « En recevant cette médaille, vous devenez les premiers ambassadeurs de cette réforme emblématique. Elle est le symbole de votre engagement indéfectible envers notre patrie, de votre persévérance et de votre attachement aux valeurs : honneur, discipline et service. Portez cette distinction avec dignité et responsabilité, car elle est l’expression de la confiance que la nation place en vous », a-t-il ajouté.

