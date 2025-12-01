lundi, 1er décembre 2025 -

Projet de Budget 2026

55,29 milliards FCFA pour renforcer la décentralisation




Le Ministère de la Décentralisation et de la Gouvernance locale disposera d’un budget de 55,29 milliards de FCFA en 2026. Le ministre Raphaël Akotègnon a présenté le projet devant la Commission budgétaire de l’Assemblée nationale la semaine dernière. L’enveloppe progresse de 1,30% par rapport à 2025.

Le budget 2026 du Ministère de la Décentralisation et de la Gouvernance locale s’établit à 55,29 milliards de FCFA. Il est prévu 30,67 milliards FCFA pour les dépenses ordinaires. Dans ce volet, 22,61 milliards FCFA, soit 73,72%, iront au FADeC-fonctionnement. Cette dotation doit couvrir les charges courantes des communes et assurer la continuité des services publics locaux.

Les dépenses en capital atteignent 24,63 milliards FCFA. Là encore, la priorité va aux communes : 21,17 milliards FCFA, soit 85,95%, sont réservés au FADeC-investissement.

Au total, le FADeC représente 82,81% du budget du ministère, hors salaires et ressources extérieures. Le gouvernement confirme ainsi que le développement communal reste au cœur de son action.

L’évolution du budget 2026 tient surtout au dynamisme de l’investissement local. Le FADeC-investissement bondit de 44,74%, passant de 14,62 milliards FCFA en 2025 à 21,17 milliards FCFA en 2026. L’État dit vouloir intensifier les projets structurants dans les communes.

Le budget prévoit aussi 3,20 milliards FCFA pour lancer la construction du Centre de Formation pour l’Administration Locale (CeFAL). Cette structure doit renforcer les compétences des cadres communaux et professionnaliser la gestion locale.
M. M.

1er décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




