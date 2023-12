548,7 Kg de faux médicaments saisis

Vingt-deux (22) cartons contenant des faux médicaments d’un poids de 548,7 kilogrammes et dix (10) madriers d’une espèce végétale interdite d’exploitation ont été saisis dans la nuit du jeudi 28 décembre 2023 à Prèkètè dans la commune de Bassila.

Un minibus de marque Toyota immatriculé BT 1085 RB a été intercepté, jeudi 28 décembre 2023 aux environs de 01 heure 15 minutes, sur renseignements, à Prèkètè dans la commune de Bassila, département de la Donga. Une fouille du véhicule chargé à première vue d’igname et de bagages a permis aux agents de Police du Commissariat frontalier de Prèkètè de découvrir vingt-deux (22) cartons contenant des faux médicaments d’un poids de 548,7 kilogrammes et dix (10) madriers de l’espèce végétale Afzelia africana (Abzéria) interdite d’exploitation.

Le chargement illicite est à destination de Cotonou.

Les médicaments ont été chargés à Djougou et les madriers proviennent de Natitingou plus précisément à Kouarfa, selon les déclarations du conducteur et de l’occupant du minibus.

L’identité des propriétaires de la marchandise n’ est pas connues mais les deux occupants du minibus ont fourni leurs contacts téléphoniques à la police.

Les mis en cause ont été interpellés à l’issue de la perquisition de leurs domiciles.

