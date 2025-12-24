mercredi, 24 décembre 2025 -

Insertion professionnelle au Bénin

54 postes à pourvoir via le PSIE




Le Programme Spécial d’Insertion dans l’Emploi (PSIE), a annoncé le 23 décembre 2025, le recrutement de 54 candidats. Les postes concernent plusieurs secteurs.

Le PSIE recrute des agents d’exploitation, des ingénieurs de production, des techniciens réseau et des techniciens systèmes.

Plusieurs agents spécialisés de production sont recherchés, ainsi que des chefs de ligne et chefs principaux de ligne de production.

Des profils en économie, statistiques et planification, des auditeurs internes, des chargés d’opérations et des superviseurs comptables et financiers sont également recherchés.

Le PSIE recrute aussi des secrétaires administratifs, des secrétaires de direction, un assistant principal de cabinet comptable, un community manager, un chargé de prospection commerciale, des conseillers techniques en droit et un comptable principal trésorerie.

Les candidats intéressés et préalablement inscrits sur la plateforme peuvent postuler via https://cutt.ly/FVZDlF8
M. M.

24 décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




