samedi, 9 août 2025 -

859 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :     Bourse régionale :Le Bénin lève 33 milliards FCFA sur le marché financier de l’UMOA :     Bourse régionale :Le Bénin lève 33 milliards FCFA sur le marché financier de l’UMOA :     Chelsea domine le Paris Saint-Germain (3-0) en finale de la Coupe du monde des clubs de la FIFA : Chelsea a été sacré champion du monde des clubs en dominant le PSG, (…)     Assemblée générale élective à la Fédération béninoise de tennis : Jean-Claude Talon réélu pour un nouveau mamndat de 4 ans. La (…)    

Modes Alternatifs de Règlement des Litiges

54 arbitres-médiateurs certifiés par le CAMeC




Clap de fin pour la session de formation des nouveaux arbitres et médiateurs du Centre d’Arbitrage, de Médiation et de Conciliation du Bénin (CAMeC-Bénin) ! 54 médiateurs et arbitres ont reçu leur certificat après une double session tenue du 4 au 8 août 2025 à la Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin.‎

‎18 médiateurs, 15 arbitres/médiateurs et 21 arbitres sont désormais des ‘’ambassadeurs’’ des Modes Alternatifs de Règlement Litiges (MARL). C’est à l’issue de trois jours de formation consacrés à l’arbitrage, puis deux journées centrées sur la médiation. Et, un programme riche déroulé à la salle de conférence de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin.

‎A la clôture de la double session, vendredi 8 août, Sidonie HOUNDONOUGBO, Secrétaire permanente du CAMeC-Bénin, a salué l’engagement des participants et les a invités à rester actifs dans la promotion des MARL.

‎Le facilitateur a témoigné de la qualité des échanges et la pertinence des questions soulevées par les participants. « Nous avons abordé les méandres mêmes de la pratique du médiateur », a ajouté Dr Karel DOGUE, Directeur général de l’Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA). Il a également salué la qualité des profils sélectionnés et leur aptitude à répondre aux exigences des MARL.

‎Le Président du CAMeC-Bénin, Alain AMOUSSOUKPEVI, a quant à lui remercié tous les acteurs impliqués notamment la secrétaire permanente du CAMeC-Bénin, Sidonie HOUNDONOUGBO ; la conseillère juridique principale du CAMeC-Bénin, Claire AMOUZOUN et les équipes de la CCI Bénin qui se sont mobilisées pour soutenir l’activité.

‎Rappelant aux 54 nouveaux arbitres/médiateurs leur rôle, il a un souhait en ces termes : « je vous avais nommés ambassadeurs du CAMeC-Bénin, en début de session. Ce que je vais vous remettre dans un instant (NDLR, agrément et attestation de participation), ce sont des lettres de créance qui vous accréditent comme des prescripteurs des MARL ».

‎Le président du CAMeC-Bénin a insisté sur les principes fondamentaux de la médiation (confidentialité, célérité, efficacité) qui doivent désormais guider les 54 nouveaux ‘’ambassadeurs’’ dans leur mission.

‎Les nouveaux arbitres et médiateurs ont manifesté leur enthousiasme et leur engagement. Mme Evelyne QUENUM, juriste et désormais médiatrice, s’est dit « satisfaite et outillée ».

« La médiation est un instrument majeur de règlement rapide des litiges. J’ai hâte de prendre les dossiers et de conduire des processus de médiation », a-t-elle ajouté.

‎Pour Monsieur Ibrahim BELLO, juriste d’entreprise, la formation reçue aidera les arbitres et médiateurs aussi bien avec les MARL que dans leur vie professionnelle. Son objectif, après cette formation est d’« aider le CAMeC-Bénin à se hisser au niveau régional ».

‎Rappelons que la facilitation avait été assurée par le Professeur Gaston KENFACK, Président de l’association africaine des Arbitres, pour la session des Arbitres.

Marc MENSAH

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

9 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




La société PLOFERDEBE SERVICES et son gérant exclus des marchés publics ‎


9 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
L’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), a prononcé le 24 (…)
Lire la suite

SETC BÉNIN et son gérant exclus des marchés publics ‎


9 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le 24 juillet 2025, l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) (…)
Lire la suite

Liste des 172 agents recrutés pour le MEF


9 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Voici les résultats du concours de recrutement de cent soixante-douze (…)
Lire la suite

Des ministres ghanéens visitent la GDIZ


6 août 2025 par Marc Mensah
Une délégation ministérielle venue du Ghana a visité la Zone (…)
Lire la suite

La DGI dématérialise plusieurs documents fiscaux


5 août 2025 par Marc Mensah
Dès le 1er septembre 2025, la Direction Générale des Impôts (DGI) (…)
Lire la suite

L’ATDA-VN veut atteindre une production d’un million de tonnes de riz


5 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
L’Agence Territoriale de Développement Agricole Vallée du Niger (…)
Lire la suite

Ces chantiers qui attendent encore d’être réalisés à Cotonou


4 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Au pouvoir depuis 2016, le chef de l’Etat Patrice TALON à travers ses (…)
Lire la suite

Le secteur privé béninois réaffirme son rôle moteur dans l’économie (…)


4 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La 3e édition de la Nuit des Elus, rencontre stratégique annuellement (…)
Lire la suite

La BCEAO lance sa plateforme interopérable et facilite les transactions (…)


3 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
A partir du 30 septembre 2025, les transferts interbancaires se feront (…)
Lire la suite

Voici ce que paieront les commerçants des marchés régionaux


30 juillet 2025 par Marc Mensah
Les redevances journalières ou mensuelles à payer dans les marchés (…)
Lire la suite

Les mesures incitatives et autres avantages préférentiels à la GDIZ


30 juillet 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Au Bénin, la Zone industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ), hub industriel en (…)
Lire la suite

Les Chefs d’entreprises mieux outillés sur la fiscalité


30 juillet 2025 par Ignace B. Fanou
La Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CCI Bénin), en (…)
Lire la suite

Une banque du Bénin sanctionnée par la Commission bancaire de l’UMOA


29 juillet 2025 par Marc Mensah
La Commission Bancaire de l’UMOA a infligé une sanction disciplinaire (…)
Lire la suite

Des commerçantes hésitent à rejoindre le marché ‘’Gninin’’ d’Akassato


28 juillet 2025 par Marc Mensah
À Akassato, dans la commune d’Abomey-Calavi, le marché ouvert (…)
Lire la suite

Légère baisse des prix à la consommation en juin


25 juillet 2025 par Marc Mensah
L’Indice Harmonisé des Prix à la Consommation (IHPC) du Bénin a (…)
Lire la suite

Les IMF renforcent leurs capacités en systèmes financiers numériques


22 juillet 2025 par Marc Mensah
Les Directeurs généraux, Présidents de Conseils d’Administration et (…)
Lire la suite

Zul Kifl Salami salue la diversification de l’économie béninoise


22 juillet 2025 par Akpédjé Ayosso
Présent à Alger à l’occasion des Assemblées annuelles 2025 du Groupe de (…)
Lire la suite

Les structures de jeux de hasard non agréées dans le viseur


21 juillet 2025 par Marc Mensah
La Cellule de Supervision du secteur des Jeux (CSJ) au Bénin met en (…)
Lire la suite




Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires