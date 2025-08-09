54 arbitres-médiateurs certifiés par le CAMeC

Clap de fin pour la session de formation des nouveaux arbitres et médiateurs du Centre d’Arbitrage, de Médiation et de Conciliation du Bénin (CAMeC-Bénin) ! 54 médiateurs et arbitres ont reçu leur certificat après une double session tenue du 4 au 8 août 2025 à la Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin.‎

‎

‎18 médiateurs, 15 arbitres/médiateurs et 21 arbitres sont désormais des ‘’ambassadeurs’’ des Modes Alternatifs de Règlement Litiges (MARL). C’est à l’issue de trois jours de formation consacrés à l’arbitrage, puis deux journées centrées sur la médiation. Et, un programme riche déroulé à la salle de conférence de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin.

‎

‎A la clôture de la double session, vendredi 8 août, Sidonie HOUNDONOUGBO, Secrétaire permanente du CAMeC-Bénin, a salué l’engagement des participants et les a invités à rester actifs dans la promotion des MARL.

‎

‎Le facilitateur a témoigné de la qualité des échanges et la pertinence des questions soulevées par les participants. « Nous avons abordé les méandres mêmes de la pratique du médiateur », a ajouté Dr Karel DOGUE, Directeur général de l’Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA). Il a également salué la qualité des profils sélectionnés et leur aptitude à répondre aux exigences des MARL.

‎

‎Le Président du CAMeC-Bénin, Alain AMOUSSOUKPEVI, a quant à lui remercié tous les acteurs impliqués notamment la secrétaire permanente du CAMeC-Bénin, Sidonie HOUNDONOUGBO ; la conseillère juridique principale du CAMeC-Bénin, Claire AMOUZOUN et les équipes de la CCI Bénin qui se sont mobilisées pour soutenir l’activité.

‎

‎Rappelant aux 54 nouveaux arbitres/médiateurs leur rôle, il a un souhait en ces termes : « je vous avais nommés ambassadeurs du CAMeC-Bénin, en début de session. Ce que je vais vous remettre dans un instant (NDLR, agrément et attestation de participation), ce sont des lettres de créance qui vous accréditent comme des prescripteurs des MARL ».

‎

‎Le président du CAMeC-Bénin a insisté sur les principes fondamentaux de la médiation (confidentialité, célérité, efficacité) qui doivent désormais guider les 54 nouveaux ‘’ambassadeurs’’ dans leur mission.

‎

‎Les nouveaux arbitres et médiateurs ont manifesté leur enthousiasme et leur engagement. Mme Evelyne QUENUM, juriste et désormais médiatrice, s’est dit « satisfaite et outillée ».

‎

‎« La médiation est un instrument majeur de règlement rapide des litiges. J’ai hâte de prendre les dossiers et de conduire des processus de médiation », a-t-elle ajouté.

‎

‎Pour Monsieur Ibrahim BELLO, juriste d’entreprise, la formation reçue aidera les arbitres et médiateurs aussi bien avec les MARL que dans leur vie professionnelle. Son objectif, après cette formation est d’« aider le CAMeC-Bénin à se hisser au niveau régional ».

‎

‎Rappelons que la facilitation avait été assurée par le Professeur Gaston KENFACK, Président de l’association africaine des Arbitres, pour la session des Arbitres.

‎

‎Marc MENSAH

‎

9 août 2025 par ,