53 sièges à l’UP-R, 28 députés LD et 28 du BR

La Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) a publié ce mercredi 11 janvier soit 72 heures après les résultats provisoires des élections législatives du dimanche 8 janvier 2023.

3 des sept partis en lice aux élections législatives du dimanche 8 janvier 2023 ont franchi le seuil de 10% exigé à l’attribution des 109 sièges à l’Assemblée nationale, 9è législature. Il s’agit de l’Union Progressiste le Renouveau (UP-R) avec 37,56 %, le Bloc Républicain (BR) avec 29,17% et Les Démocrates (LD) avec 24,02% selon les résultats provisoires publiés, mercredi 11 janvier 2023, par la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA).

L’Union Progressiste le Renouveau (UP-R) est en tête avec 53 députés élus.

Le parti d’opposition Les Démocrates (LD) a obtenu 28 sièges.

Le Bloc Républicain (BR) sera représenté à l’Assemblée nationale, 9è législature avec 28 députés.

Sept partis à savoir Mouvement des Elites Engagées pour l’Emancipation du Bénin (MOELE-BENIN), Union Démocratique pour un Bénin Nouveau (UDBN), Mouvement Populaire de Libération (MPL), Les Démocrates (LD), Force Cauris pour Un Bénin Emergent (FCBE), l’Union Progressiste pour le Renouveau (UP-R), le Bloc Républicain (BR) ont pris part au scrutin.

Au total, 6 600 572 électeurs avaient été appelés aux urnes le dimanche 8 janvier 2023 pour 2751747 votants et 2473441 de suffrages valablement exprimés.

Le taux de participation est estimé à 38,65%.

Les taux obtenus par les autres partis en lice se présentent comme suit : MOELE-Bénin 2,28 ; FCBE 4,44% ; LD 24,02% ; UDBN 1,07 ; MPL 1,28%.

Les regards sont tournés vers la Cour constitutionnelle pour les résultats définitifs après la proclamation provisoire faite par la Commission Electorale Nationale Autonome.

Marc MENSAH

