53% de taux d’exécution des travaux Wadon-Adjarra-Mèdédjonou-Porto-Novo

Le ministre des Infrastructures et des Transports, Hervé Hehomey a constaté, vendredi 10 mars 2023, l’évolution des travaux d’aménagement et de bitumage de la route Wadon-Adjarra-Mèdédjonou-Porto-Novo et ses bretelles.

Les travaux d’aménagement et de bitumage de la route Wadon-Adjarra-Mèdédjonou-Porto-Novo et ses bretelles sont à un taux d’exécution de 53,5%. C’est le constat fait par le ministre des Infrastructures et des Transports, Hervé Hehomey. « Lorsque nous atteignons ces niveaux d’exécution, nous faisons une visite de supervision que je conduis moi-même, pour apprécier ce qui est fait, voir les améliorations possibles à apporter au projet et prendre en compte les doléances des populations bénéficiaires, et enfin donner les instructions qu’il faut pour achever les travaux », a affirmé le ministre. Selon Hervé Hehomey les travaux avancent normalement à la satisfaction de la mission de contrôle. Il a confié que certaines doléances des bénéficiaires, représentés par les députés et les maires sont en cours d’étude. Au titre des doléances, il y a la bretelle de Mèdédjonou qui va à l’embarcadère. « Nous allons également l’étudier pour voir comment faire des aménagements et un compte-rendu sera fait au gouvernement et à son Chef », a-t-il ajouté.

D’autres travaux routiers annoncés

Le ministre Hervé Hehomey a annoné d’autres travaux d’aménagement et de bitumage. Il s’agit de ceux de la route Vakon-Avagbodji-Aguégués, la reconstruction de la route Porto-Novo-Avrankou-Igolo et la réhabilitation de la route Akpro-Missérété-Dangbo-Adjohoun-Bonou-Ouinhi-Kpédékpo. « La prochaine fois que je viendrai dans le département, ce sera pour le lancement de chantier. Nous avons également des travaux de routes en terre. Il y a la route Katagon-Avrankou qui sera réalisée en terre, mais comme je me plais à le dire, il s’agit de route en terre de type nouveau, bien construite et bien assainie, surtout dans les traversées urbaines. Il y a également l’aménagement en terre de l’axe Akpro-Missérété-Adjarra », a indiqué le ministre.

A.A.A

13 mars 2023 par