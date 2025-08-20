520 étals et 65 boutiques disponibles au marché de Guéma

Après quelques mois de travaux, le marché moderne de Guéma, dans la ville de Parakou va bientôt ouvrir ses portes pour le bonheur des usagers. Le maire Inoussa Zimé Chabi, et une délégation de l’Agence nationale de gestion des marchés (ANAGEM), ont fait la réception provisoire de l’ouvrage mardi 19 août 2025.

C’est sur un espace couvert et bien ventilé que les usagers du marché de Guéma exerceront désormais leurs activités. Les travaux de construction de ce nouveau marché moderne dans la ville de Parakou sont achevés, et l’infrastructure sera bientôt ouverte au public.

Le nombre de places à l’intérieur selon l’ANAGEM, est estimé à 520 places et 65 boutiques, dont certaines dédiées à la restauration.

Lors de la cérémonie de réception provisoire, le maire a salué la qualité de l’ouvrage. Inoussa Zimé Chabi n’a pas manqué d’exprimer sa gratitude au chef de l’Etat qui, à travers ce projet innovant, transforme la cité des Kobourou.

L’ouverture officielle du nouveau marché de Guéma selon les responsables de l’ANAGEM, est prévue pour le 20 septembre 2025.

F. A. A.

