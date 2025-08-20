mercredi, 20 août 2025 -

Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :     Bourse régionale :Le Bénin lève 33 milliards FCFA sur le marché financier de l’UMOA :     Bourse régionale :Le Bénin lève 33 milliards FCFA sur le marché financier de l’UMOA :    

Infrastructures marchandes à Parakou

520 étals et 65 boutiques disponibles au marché de Guéma




Après quelques mois de travaux, le marché moderne de Guéma, dans la ville de Parakou va bientôt ouvrir ses portes pour le bonheur des usagers. Le maire Inoussa Zimé Chabi, et une délégation de l’Agence nationale de gestion des marchés (ANAGEM), ont fait la réception provisoire de l’ouvrage mardi 19 août 2025.

C’est sur un espace couvert et bien ventilé que les usagers du marché de Guéma exerceront désormais leurs activités. Les travaux de construction de ce nouveau marché moderne dans la ville de Parakou sont achevés, et l’infrastructure sera bientôt ouverte au public.
Le nombre de places à l’intérieur selon l’ANAGEM, est estimé à 520 places et 65 boutiques, dont certaines dédiées à la restauration.
Lors de la cérémonie de réception provisoire, le maire a salué la qualité de l’ouvrage. Inoussa Zimé Chabi n’a pas manqué d’exprimer sa gratitude au chef de l’Etat qui, à travers ce projet innovant, transforme la cité des Kobourou.
L’ouverture officielle du nouveau marché de Guéma selon les responsables de l’ANAGEM, est prévue pour le 20 septembre 2025.

F. A. A.

20 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




