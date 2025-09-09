511 kg de chanvre indien saisis à Sèmè-Podji

La Police républicaine a saisi 14 sacs de chanvre indien lors d’une opération nocturne aux abords de la plage de Sèmè-Podji dans le département de l’Ouémé. Les trafiquants se sont enfuis par la mer.

Dans la nuit du samedi 6 au dimanche 7 septembre 2025, les agents du commissariat de Sèmè-Podji ont effectué une opération à la plage de Sèmè-Podji.

Les policiers sont intervenus après avoir reçu des informations sur un point de trafic de produits psychotropes.

À l’approche des forces de l’ordre, les suspects ont réussi à s’échapper à bord de pirogues.

Sur place, les policiers ont découvert des abris de fortune utilisés par des trafiquants.

Quatorze (14) grands sacs contenant du chanvre indien ont été retrouvés. Les produits étaient soigneusement emballés sous forme de boules. 511 kg de chanvre ont été saisis.

Selon les informations de la police, la drogue était destinée à la fois à la consommation locale et à l’exportation vers un pays voisin.

M. M.

9 septembre 2025 par ,