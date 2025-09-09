mardi, 9 septembre 2025 -

357 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :     Bourse régionale :Le Bénin lève 33 milliards FCFA sur le marché financier de l’UMOA :    

Trafic illicite dans l’Ouémé

511 kg de chanvre indien saisis à Sèmè-Podji




La Police républicaine a saisi 14 sacs de chanvre indien lors d’une opération nocturne aux abords de la plage de Sèmè-Podji dans le département de l’Ouémé. Les trafiquants se sont enfuis par la mer.

Dans la nuit du samedi 6 au dimanche 7 septembre 2025, les agents du commissariat de Sèmè-Podji ont effectué une opération à la plage de Sèmè-Podji.

Les policiers sont intervenus après avoir reçu des informations sur un point de trafic de produits psychotropes.

À l’approche des forces de l’ordre, les suspects ont réussi à s’échapper à bord de pirogues.

Sur place, les policiers ont découvert des abris de fortune utilisés par des trafiquants.

Quatorze (14) grands sacs contenant du chanvre indien ont été retrouvés. Les produits étaient soigneusement emballés sous forme de boules. 511 kg de chanvre ont été saisis.

Selon les informations de la police, la drogue était destinée à la fois à la consommation locale et à l’exportation vers un pays voisin.
M. M.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

9 septembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




Un jeune cybercriminel arrêté avec 124 cartes Sim MTN et MOOV


9 septembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Un vitrier de 22 ans a été interpellé, mercredi 03 septembre 2025, à (…)
Lire la suite

6 terroristes neutralisés à la Pendjari et au parc W


8 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Une offensive des Forces armées béninoises (FAB), a permis de (…)
Lire la suite

Des terroristes abattus dans la Pendjari


8 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Une mission de reconnaissance offensive des Forces armées béninoises (…)
Lire la suite

Un couple et leur complice arrêtés pour détention de chanvre indien


2 septembre 2025 par Marc Mensah
Trois personnes ont été arrêtées, lundi 1er septembre 2025 à Covè, pour (…)
Lire la suite

Deux trafiquants arrêtés avec 22 kg de chanvre indien


1er septembre 2025 par Marc Mensah
Deux hommes ont été arrêtés au petit matin du dimanche 31 août à (…)
Lire la suite

36 individus interpellés, 9 kg de chanvre indien saisis


1er septembre 2025 par Marc Mensah
La police républicaine a mené, samedi 30 août 2025, une vaste opération (…)
Lire la suite

La CEDEAO crée une force régionale d’intervention


28 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Les chefs d’Etat-major des pays membres de la Communauté économique des (…)
Lire la suite

Un jeune jugé pour vol de fer à béton sur un chantier


26 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Un jeune homme a comparu, mardi 26 août 2025, devant le Tribunal de (…)
Lire la suite

24 mois de prison pour coups et blessures volontaires


26 août 2025 par Marc Mensah
Un jeune homme a été condamné à 24 mois de prison, dont 18 mois fermes, (…)
Lire la suite

Un militaire abattu à Kandi, d’autres personnes blessés


25 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
A Bakata, un quartier situé dans le premier arrondissement de Kandi, un (…)
Lire la suite

Près de 80 individus interpellés pour diverses infractions


25 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Au terme d’une opération dénommée « Coup de poing » menée dans la (…)
Lire la suite

Les FAB neutralisent 1 terroriste, plusieurs blessés


24 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le poste de douane de Gada, à 5 km à l’est de Malanville, a été la (…)
Lire la suite

La Police républicaine instruite pour libérer les espaces publics


20 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Dans le cadre du renforcement de l’ordre public et de la salubrité (…)
Lire la suite

Un trafiquant arrêté avec près de 800 cartons de Tramadol


19 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Les éléments du commissariat de Police de Malanville ont interpellé un (…)
Lire la suite

Un détenu condamné à 25 ans s’échappe de prison


19 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Un prisonnier condamné à 25 ans de réclusion s’est évadé de la maison (…)
Lire la suite

14 ans de prison pour insertion de la drogue dans les bagages des voyageurs


16 août 2025 par Judicaël ZOHOUN
Jeudi 14 août 2025, la Cour de répression des infractions économiques (…)
Lire la suite

40 colis de chanvre indien interceptés à Illara


16 août 2025 par Marc Mensah
Le Commissariat frontalier d’Illara a intercepté, mardi 12 août 2025, (…)
Lire la suite

24 mois de prison requis contre 4 Nigériens pour détention illégale de (…)


14 août 2025 par Judicaël ZOHOUN
La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (…)
Lire la suite




Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires