51 stades retenus pour les journées FIFA en Mars 2023

51 stades sont retenus par la CAF dans le cadre des prochaines journées FIFA comptant pour les éliminatoires de la CAN Côte d’Ivoire 2023.

La Confédération Africaine de Football (CAF) a rendu publique la liste des stades retenus pour abriter les différentes rencontres de la 3e et 4e journée des éliminatoires de la CAN Côte d’Ivoire 2023. Le Bénin est bien représenté avec le Stade Général Mathieu Kérékou de Cotonou.

Toutefois, les stades de plusieurs nations ont été écartés par la CAF pour non-conformité. Il s’agit entre autres, de la Gambie, du Mozambique, du Lesotho, de la Namibie, du Niger, du Soudan, du Cap-Vert, du Burkina Faso, du Burundi, de la RD Congo, du Soudan du Sud, de l’Ouganda, du Zimbabwe, du Liberia.

Voici la liste des stades retenus par la CAF :

Josué SOSSOU

1er février 2023 par , ,