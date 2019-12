51 nouveaux diplômés mis sur le marché de l’emploi

Après un an de formation, 51 apprenants constituant la 46ème promotion des bénéficiaires de la formation du Centre de Formation du Ministère du Plan et du Développement ont reçu ce samedi 28 décembre 2019, leur diplôme de fin de formation. La cérémonie de remise de diplôme présidée par le Directeur de cabinet du Ministère du Plan et du Développement Rufino d’ALMEIDA, s’est déroulée en présence des formateurs et encadreurs, des cadres et divers responsables du Ministère ainsi que les parents et proches des récipiendaires.

« En effet, démarrée le 17 décembre 2018, avec un effectif de 52 apprenants, la formation de la 46ème promotion des bénéficiaires de la formation du Centre de formation en Informatique et Technique de gestion documentaire s’est achevée le 17 décembre 2019, après 12 mois de dur labeur », a fait savoir le Chef Centre Monsieur Houénou.

Sur les 52 apprenants inscrits au titre de l’année 2019, un (1) a abandonné pour cause de difficultés familiales. C’est donc 51 apprenants qui ont régulièrement suivi les 12 mois de formation dont 3 mois de stage dans différents ministères.

En présentant les résultats de cette 46ème promotion, Monsieur Houénou a souligné que « (…) Cette promotion a été exceptionnelle parce qu’elle n’a enregistré, contrairement aux promotions précédentes, aucun apprenant devant subir les épreuves de la seconde session et s’est illustrée deux apprenants ayant obtenu une moyenne supérieure à 18 sur 20 avec la mention ‘’excellent’’ ».

A en croire le Secrétaire général du ministère du Plan, Zacharie Tassou, la formation donnée aux 51 apprenants est très enrichissante avec des modules qui renforcent le sens de l’administration.

« Conduit par un collège d’enseignants chevronnés, expérimentés et à l’écoute des apprenants, cette formation a la particularité d’offrir aux récipiendaires de ce jour, l’accès direct aux concours de recrutement dans la fonction publique. », a indiqué le Secrétaire général du ministère du Plan, Zacharie Tassou.

Il a précisé que cette formation leur ouvre les portes du monde professionnel aussi bien, dans l’administration publique que dans le privé. Mais aussi, ils feront la fierté de toute entreprise qui sollicitera leur savoir-faire.

Le Directeur de cabinet, Rufino d’Almeida qui a présidé la cérémonie, a expliqué que le Centre de Formation en Informatique et en Techniques de Gestion documentaire du Ministère du Plan et du Développement, outre sa mission de renforcement des capacités des agents de l’administration publique, forme toute personne désireuse d’acquérir le savoir-faire dans le domaine des technologies de l’information et de la communication.

Au regard des résultats exceptionnels de la 46ème promotion et aussi de la qualité de la formation donnée par le centre, M. d’Alméida a salué la volonté et l’abnégation dont ont fait preuve les apprenants et a indiqué que « Si l’Etat est un corps, le Ministère du développement est son cerveau. Et si vous avez été formés ici, c’est que vous êtes des cerveaux ». Pour lui, les 51 récipiendaires sont aptes à faire preuve, partout où besoin sera, d’un sens élevé d’exemplarité, de probité, de dévouement, de respect du bien public et de patriotisme aigu.

La représentante des lauréats Mme Hélène Noughloï a remercié les autorités du Ministère, les encadreurs et formateurs ainsi que les parents présents à la cérémonie. « L’occasion est solennelle pour nous et pour le Centre après ce parcours dense (…) ce parchemin loin d’être un petit diplôme constitue une valeur ajoutée, aussi bien pour nous les bénéficiaires que pour le Centre de formation et nous encourage à espérer les retombés de cette plus-value. », a-t-elle indiqué.

Pour rappel, le Centre de Formation en Informatique et en Techniques de Gestion documentaire a été créé en 1990, et a formé en 46 promotions, 2164 apprenants qui ont reçu leurs parchemins. Bientôt la 47ème promotion entamera sa formation.

