502 plaquettes de drogue découvertes sous un chargement de riz

Les services de la douane béninoise ont intercepté un important lot de chanvre indien dissimulé dans un camion de transport de riz à Bodjékali, dans la commune de Malanville. L’information a été rendue publique ce mercredi 14 janvier 2026.

Un contrôle de routine de la Brigade mobile des douanes de N’Dali appuyée par la Police, à Bodjékali dans la commune de Malanville, a abouti à une découverte surprenante dans un camion transportant du riz.

La cargaison de riz Thaïlandais destinée aux pays de l’hinterland, cachait six sacs contenant des stupéfiants.

La fouille approfondie a permis de saisir 502 plaquettes et cinq boules de chanvre indien, dissimulées sous environ un millier de sacs de riz.

Le camion ne disposait d’aucun bordereau ou document douanier relatif à la cargaison, révélant une fraude manifeste.

Le véhicule et l’ensemble de son chargement ont été saisis et mis à la disposition de l’autorité judiciaire, a indiqué la Direction générale de la Police républicaine ce mercredi 14 janvier 2026.

Le conducteur a été interpellé et placé en garde à vue pour les besoins de l’enquête, précise la même source.

