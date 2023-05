502 km de routes à aménager ou bitumer au Bénin d’ici 2025

Le gouvernement a autorisé mercredi 10 mai 2023 en Conseil des ministres, la réalisation de plusieurs infrastructures.

Ces travaux consistent à la réhabilitation ou à l’aménagement d’axes routiers sur un linéaire total de 502 km et comprennent les tronçons Guéné-Karimama (45 km), Ouidah-Kpomassè (14 km), Nikki-Kalalé-Ségbana (150,211 km) dont la section Kalalé-Ségbana fera l’objet d’un aménagement en terre, Bohicon-Tindji-Zakpota (18,7 km), Djougou-Natitingou-Porga (185,20 km) et Akpro Missérété-Kpédékpo (89 km).

Par ailleurs, ces mêmes voies feront l’objet de signature de contrats pour le contrôle et la surveillance des chantiers.

Il sera également procédé au recrutement de cabinets en vue du contrôle et de la surveillance de divers autres projets déjà autorisés pour lesquels cette formalité indispensable à la bonne exécution des ouvrages restait à accomplir. Il s’agit de :

– dédoublement de la route Sèmè-Porto Novo ;

– réaménagement de la route Calavi Kpota-Ouèdo-Hêvié-Cococodji ;

– réhabilitation de la route Parakou-Béroubouay ;

– reconstruction en 2x2 voies de la route Missessinto- Allada ;

– reconstruction du pont de Djonou et réhabilitation des bretelles de l’échangeur de Godomey ;

– aménagement et bitumage de la route Kota-Kouandé ;

– réhabilitation de la route N’dali-Nikki-Tchicandou ;

– aménagement et bitumage de la route Vakon-Avagbodji-Aguégués ;

– réhabilitation de la route Porto-Novo-Avrankou-Igolo.

10 mai 2023 par ,