500 logements sociaux en construction pour les Forces Armées

Un vaste programme de construction de 500 logements sociaux destinés aux Forces Armées est actuellement en cours de construction dans trois communes du Bénin.

Le gouvernement béninois poursuit sa dynamique de modernisation sociale et de renforcement des capacités opérationnelles de ses forces de défense. Un projet de construction de 500 logements sociaux est en cours dont 200 à Ouidah, 200 à Allada et 100 à Parakou.

À travers ce projet, le gouvernement entend offrir au personnel militaire des conditions résidentielles plus dignes et modernes. Ce projet s’inscrit dans une série de réformes et d’investissements entrepris ces dernières années pour professionnaliser l’armée, renforcer la sécurité nationale et améliorer les conditions du personnel militaire.

A.A.A

26 novembre 2025 par ,