500 logements sociaux déjà attribués sur 8000 demandes

La Société Immobilière et d’Aménagement Urbain (SImAU) a réuni, samedi 31 janvier 2026, les occupants de la Cité de Ouèdo et des logements sociaux de Porto-Novo, à l’occasion d’une cérémonie officielle de présentation de vœux organisée sur le site de Ouèdo.

Les bénéficiaires du programme de logements sociaux des nouvelles cités de Ouèdo à Abomey-Calavi et Porto-Novo, les partenaires du secteur de l’habitat ainsi que des autorités administratives et communales ont pris part, samedi 31 janvier 2026, à une cérémonie de présentation de vœux. Animations, échanges directs et prières interreligieuses ont ponctué la cérémonie tenue à la Cité Ouèdo.

Dans son adresse, le Directeur général de la SImAU, Moïse Achille Houssou, a rappelé l’ampleur de la demande autour du programme de logements sociaux. 8.000 demandes ont été enregistrées pour 500 logements déjà attribués. Selon lui, ce programme s’inscrit dans la vision du Président Patrice Talon visant un développement urbain structuré, inclusif et durable. Il a annoncé la réalisation prochaine d’infrastructures de proximité, notamment des aires de jeux, une infirmerie et un commissariat de police, afin d’améliorer le cadre de vie et la sécurité des occupants.

Le programme, initialement réservé aux citoyens béninois, est désormais ouvert à toute personne, résidant au Bénin ou à l’étranger, renforçant ainsi son caractère inclusif.

La cérémonie s’est déroulée en présence du maire d’Abomey-Calavi, Angelo Évariste Ahouandjinou, du secrétaire général de la préfecture de l’Atlantique, Robert Hounsou, du directeur général de la Construction et de l’Habitat, Victor Ananouh, représentant le ministre du Cadre de vie, ainsi que de responsables du secteur de l’habitat.

M. M.

2 février 2026 par , ,