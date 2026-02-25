mercredi, 25 février 2026 -

Résultats provisoires des législatives de janvier 2026 : Upr : 41,15% : 60 sièges (44+16) BR : 36% : 49 sièges (41+8) :     Justice : Candide Azannai placé sous mandat ce samedi 20 decembre 2025 :     Hôtellerie haut de gamme au Bénin :Plus de 35 000 voyageurs accueillis en 1 an au Sofitel Cotonou    

Opération conjointe police-douanes

500 cartouches de calibre 12 saisies à la frontière de Kassouala




Une opération conjointe entre la Police républicaine et les Douanes béninoises a permis, mardi 24 février 2026, l’interception d’une cargaison de munitions à la frontière de Kassouala.

La fouille d’une moto de marque Bajaj a conduit à la découverte de deux cartons contenant chacun 250 cartouches, soit un total de 500 munitions de calibre 12 à Kassouala.

L’intervention effectuée mardi 24 février 2026 s’inscrit dans le cadre des instructions de la hiérarchie policière relatives à la fouille systématique des véhicules et autres moyens de transport aux postes frontaliers.

Le conducteur de la moto, qui se présentait comme l’interprète de son coéquipier, a pris la fuite peu après la découverte.

Des recherches sont en cours pour retrouver le suspect.
M. M.

25 février 2026 par Marc Mensah




