500 cartouches de calibre 12 saisies à la frontière de Kassouala

Une opération conjointe entre la Police républicaine et les Douanes béninoises a permis, mardi 24 février 2026, l’interception d’une cargaison de munitions à la frontière de Kassouala.

La fouille d’une moto de marque Bajaj a conduit à la découverte de deux cartons contenant chacun 250 cartouches, soit un total de 500 munitions de calibre 12 à Kassouala.

L’intervention effectuée mardi 24 février 2026 s’inscrit dans le cadre des instructions de la hiérarchie policière relatives à la fouille systématique des véhicules et autres moyens de transport aux postes frontaliers.

Le conducteur de la moto, qui se présentait comme l’interprète de son coéquipier, a pris la fuite peu après la découverte.

Des recherches sont en cours pour retrouver le suspect.

