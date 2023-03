500 caméras piéton et autres au profit de la Police et la Douane

Le gouvernement béninois a décidé, ce mercredi 1er mars 2023, en Conseil des ministres, de l’acquisition de 500 caméras piéton et accessoires ainsi que du dispositif logiciel et matériel permettant l’exploitation des données produites, au profit des forces de Police et de Douane.

Renforcement de la sécurité des personnes et des biens. De nouveaux équipements seront acquis selon le Conseil des ministres au profit des forces de Police et de Douane. Il s’agit de 500 caméras piéton et accessoires ainsi que du dispositif logiciel et matériel permettant l’exploitation des données produites. Ces équipements permettront entre autres de prévenir des incidents au cours des interventions des agents de Police ou de Douane.

« Ils favoriseront par ailleurs le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs grâce à la collecte de preuves tangibles, de même qu’ils aideront à la lutte contre la corruption et à un meilleur respect de la déontologie dans la Police et la Douane », informe le Conseil des ministres.

Le ministre de l’Economie et des Finances, le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité Publique sont chargés de prendre « les mesures appropriées pour intégrer ce dispositif dans l’exécution des missions dévolues à leurs services respectifs ».

Akpédjé Ayosso

1er mars 2023 par