Tribunal d’Abomey-Calavi

50 millions FCFA réclamés à une clinique pour le décès d’un enfant




Un dossier de décès d’un enfant dans une clinique est devant le tribunal d’Abomey-Calavi. Les parents qui évoquent une négligence des agents de santé réclament 50 millions de FCFA de dommages et intérêts.

Des parents ont saisi la justice après le décès de leur enfant dans une clinique à Abomey-Calavi. Poux eux, la mort de leur enfant souffrant d’asthme est dû à la négligence du personnel. Le groupe électrogène de la clinique n’aurait pas été mis en marche après une coupure d’électricité. Selon Bip Radio, à la barre, l’infirmier a affirmé que tout a été fait pour maintenir leur enfant en vie.

A l’en croire, la victime est décédée le matin mais les agents ont informé les parents le soir. Ces derniers réclament 50 millions de FCFA de dommages et intérêts.

20 février 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou




